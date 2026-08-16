De cara a la elección de 2027, la morenista Andrea Chávez llamó a la unidad de los partidos que integran el Movimiento de la Cuarta Transformación en Chihuahua, al señalar que la cohesión del movimiento será fundamental para alcanzar el triunfo en el estado y dar continuidad al proyecto encabezado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una asamblea informativa realizada en la Colonia Fronteriza Ampliación, la juarense indicó que: “Este movimiento necesita que combatamos juntas y juntos a la corrupción y a la (des) gobernadora María Eugenia Campos, que vamos a sacar de patitas a la calle en el 27”, afirmó entre porras de: “Ya se van, ya se van, los pitufos ya se van”,

Chávez sostuvo que en cuanto la Cuarta Transformación llegue al estado de Chihuahua se verá reflejado en resultados, particularmente en servicios públicos, salud, educación y transparencia, “no como esta señora que anda declarando los contratos millonarios que les da a sus amigos pitufos como información reservada por asuntos de seguridad”, reclamó.

“Para ganar en 2027 necesitamos tres cosas”, afirmó Chávez, al plantear las condiciones que, consideró, serán indispensables para que el movimiento llegue unido al próximo proceso electoral.

La primera, dijo, es brindar un respaldo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como la lideresa nacional del movimiento.

La segunda es preservar la unidad: “Independientemente de a quién apoyemos en lo individual, este movimiento nos necesita unidas y unidos a todos”, expresó.

Como tercera condición, llamó a actuar con humildad y mantener la identidad del movimiento: “La Cuarta Transformación no se hizo de la mano de los poderosos, del dinero, se hizo de la mano del Pueblo de México y eso tiene que seguir en el estado de Chihuahua”.

“Aquí defendemos la soberanía, la honestidad y aquí defenderemos la unidad con la que habremos de gobernar”, concluyó.