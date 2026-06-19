Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a seis personas, aseguraron dos armas de fuego y 202 cartuchos útiles, durante el cateo a un domicilio de la colonia 16 de septiembre, en Ciudad Juárez.

Los detenidos se identificaron como: María de los Ángeles S. A., de 41 años de edad; Juan Miguel J. M., de 41 años de edad; Mónica R. M., de 26 años de edad; Laura Cristina R. C., de 41 años de edad; Óscar Amador S. A., de 20 años y Nedua Liliana G. S. de 23 años de edad.

Un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, autorizó la intervención en la vivienda que se encuentra en cruce de las calles Isla Nueva Guinea e Isla Sumantra, en donde aseguraron lo siguiente:

Un arma de fuego de color café y negro, con la leyenda Smith & Wesson Springfield, USA cal. 177 (4.5mm).

Un arma de fuego tipo revolver con empuñadura en color negro.

Una bolsa de plástico que contenía una hierba seca y olorosa con las características propias de la marihuana, con un peso total de 64 gramos.

202 cartuchos útiles, de los calibres .9 mm, .22mm. .40 mm y .357 magnum.

Durante el operativo, elementos del Ejército Mexicano brindaron seguridad en el perímetro de intervención.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por delitos contra la salud y posesión ilegal de arma de fuego.