La Coordinación General de Seguridad Vial informa que se realiza el cierre de calles en la lateral de la avenida Talamás Camandari y Torres, en un sentido de poniente a oriente, así como la salida y entrada de la Talamás Camandari hacia los carriles de baja velocidad, a la altura de la Hermanos Soler, esto debido al accidente ocurrió durante la madrugada, donde una grúa se impacta con un poste de madera de alta tensión y a su vez derribó un poste más de la CFE.

Los trabajos de reposición de los dos postes y cableado se llevará un estimado de tiempo de término hasta las 19:00 horas.