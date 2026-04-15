miércoles, abril 15, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Inicia la UACJ aplicación de exámenes de admisión para el semestre agosto-diciembre 2026
PortadaTendencia

Inicia la UACJ aplicación de exámenes de admisión para el semestre agosto-diciembre 2026

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) arrancará formalmente el proceso de evaluación para el semestre agosto-diciembre 2026. De acuerdo con el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director general de Servicios Académicos, un total de 16,000 aspirantes buscan un lugar en las aulas de esta casa de estudios.

Logística y operación

El proceso de evaluación se concentrará en el Centro de Evaluación Académica (CEA), ubicado en el cruce de las calles Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca, en la colonia Margaritas.

Para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso, la institución ha desplegado un operativo robusto:

banner

Periodo: del 16 de abril al 8 de mayo.
Capacidad diaria: se aplicarán 1,300 exámenes por jornada.
Infraestructura: el CEA cuenta con 300 equipos electrónicos de última generación.

Recurso Humano: un equipo de 150 personas, compuesto por personal administrativo y estudiantes en servicio social, supervisa la correcta aplicación de las pruebas.

Horarios: jas jornadas de evaluación serán intensas, iniciando a las 7:00 a.m. y concluyendo a las 22:00 p.m.
Carreras con mayor demanda

La competencia se mantiene cerrada, especialmente en programas de salud y ciencias sociales. Los institutos reportan las siguientes licenciaturas como las de mayor interés:

Instituto Programas con Alta Demanda
ICB Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Enfermería, Veterinaria, Nutrición, Terapia Física y QFB.
ICSA Psicología, Derecho, Administración, Educación, Comercio Exterior, Contaduría, Finanzas y Mercadotecnia.
IADA Arquitectura.
IIT Industrial y de Sistemas, Mecatrónica, Sistemas Computacionales y Civil.

Alerta vial: Evento masivo en el Gimnasio Universitario

El maestro Morales Muñoz emitió una recomendación especial para los aspirantes que tienen programado su examen este viernes 17 de abril.

Debido a la presentación de la cantante Gloria Trevi a las 21:00 horas en el Gimnasio Universitario, se prevé un congestionamiento vial significativo en la zona aledaña al CEA. Se exhorta a los jóvenes a:

Llegar con anticipación extra a su cita de examen.
Utilizar vías alternas para evitar el tráfico generado por el concierto.
Tener a la mano su pase de entrada para agilizar los accesos.
«Es fundamental que los aspirantes tomen previsiones por el evento artístico del viernes; no queremos que el tráfico sea un factor que afecte su desempeño o puntualidad», subrayó Morales Muñoz.

You Might Also Like

You may also like

En puerta conclusión de labores de construcción de la Presa Filtro II

Prevén fuertes vientos y tolvaneras en la entidad por frente frio 44

Capacita SEyD a más de 100 docentes de Preescolar en inclusión y...

Brindan apoyo gratuito estudiantes de ICSA para realizar declaración anual 2026

Retoma la JMAS labores de introducción de agua en la Torre Centinela

Festejará la FEM del “Día de la Niñez”, con temática de Lucha...