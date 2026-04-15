La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) arrancará formalmente el proceso de evaluación para el semestre agosto-diciembre 2026. De acuerdo con el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director general de Servicios Académicos, un total de 16,000 aspirantes buscan un lugar en las aulas de esta casa de estudios.

Logística y operación

El proceso de evaluación se concentrará en el Centro de Evaluación Académica (CEA), ubicado en el cruce de las calles Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca, en la colonia Margaritas.

Para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso, la institución ha desplegado un operativo robusto:

Periodo: del 16 de abril al 8 de mayo.

Capacidad diaria: se aplicarán 1,300 exámenes por jornada.

Infraestructura: el CEA cuenta con 300 equipos electrónicos de última generación.

Recurso Humano: un equipo de 150 personas, compuesto por personal administrativo y estudiantes en servicio social, supervisa la correcta aplicación de las pruebas.

Horarios: jas jornadas de evaluación serán intensas, iniciando a las 7:00 a.m. y concluyendo a las 22:00 p.m.

Carreras con mayor demanda

La competencia se mantiene cerrada, especialmente en programas de salud y ciencias sociales. Los institutos reportan las siguientes licenciaturas como las de mayor interés:

Instituto Programas con Alta Demanda

ICB Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Enfermería, Veterinaria, Nutrición, Terapia Física y QFB.

ICSA Psicología, Derecho, Administración, Educación, Comercio Exterior, Contaduría, Finanzas y Mercadotecnia.

IADA Arquitectura.

IIT Industrial y de Sistemas, Mecatrónica, Sistemas Computacionales y Civil.

Alerta vial: Evento masivo en el Gimnasio Universitario

El maestro Morales Muñoz emitió una recomendación especial para los aspirantes que tienen programado su examen este viernes 17 de abril.

Debido a la presentación de la cantante Gloria Trevi a las 21:00 horas en el Gimnasio Universitario, se prevé un congestionamiento vial significativo en la zona aledaña al CEA. Se exhorta a los jóvenes a:

Llegar con anticipación extra a su cita de examen.

Utilizar vías alternas para evitar el tráfico generado por el concierto.

Tener a la mano su pase de entrada para agilizar los accesos.

«Es fundamental que los aspirantes tomen previsiones por el evento artístico del viernes; no queremos que el tráfico sea un factor que afecte su desempeño o puntualidad», subrayó Morales Muñoz.