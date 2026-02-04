A 04 de febrero de 2026-. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, realizaron la detención de Luis Adrián C. M. y Kevin M. A. por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Los hechos ocurrieron cuando agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Reserva del Valle, se percataron de una camioneta de la marca Honda Pilot, color gris, la cual era conducida de manera errática exponiendo la integridad física de terceras personas.

Razón por la cual se le marcó el alto a sus tripulantes, quienes descendieron del citado vehículo para luego emprender la huida a pie, siendo alcanzados en el cruce de las Calles Valle del Sol y Ortíz Rubio Oriente, de la colonia en mención.

Al someterlos a una inspección preventiva por protocolos de seguridad, se le localizó entre sus prendas de vestir a quien dijo llamarse Luis Adrián C. M. de 19 años, ocho cartuchos útiles calibre 9 milímetros, quedando en ese momento bajo arresto.

Posteriormente al realizarle una revisión a su acompañante de nombre Kevin M. A. de 21 años, no le fue localizado ningún objeto constitutivo a algún delito, sin embargo, al revisar en el interior del vehículo que tripulaban se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros sin cargador, siendo consignados por delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Previa lectura de derechos, Luis Adrián C. M. de 19 años y Kevin M. A. de 21 años, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado.