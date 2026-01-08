Inicio » Advierte Alejandro Domínguez riesgos para México por la operación de grupos criminales transnacionales
Advierte Alejandro Domínguez riesgos para México por la operación de grupos criminales transnacionales

by EditorJRZ
Por www.HBMNoticias.com
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez, denunció que la presunta complicidad del gobierno de Venezuela con grupos del crimen organizado, como El Tren de Aragua, ha sido un factor determinante para someter a la población venezolana mediante el terror y la violencia sistemática.

El legislador priista sostuvo que esta relación entre el poder político y organizaciones criminales no solo ha pulverizado el tejido social en Venezuela, sino que además ha tenido consecuencias fuera de sus fronteras, al permitir la exportación de estos grupos delincuenciales a otros países, entre ellos México.

Álex Domínguez advirtió que existen casos documentados de extorsiones y actividades criminales en territorio mexicano atribuidas a estructuras vinculadas al Tren de Aragua, y otros grupos delictivos las cuales operan bajo un clima de permisividad propiciado por el gobierno de la 4T de Morena.

“El problema no es solo Venezuela; es la normalización de la complicidad entre gobiernos y el crimen organizado. En México, Morena ha cedido territorios completos del país a estos grupos delincuenciales, reproduciendo un modelo de control basado en el miedo y la impunidad”, señaló.

El diputado federal subrayó que esta estrategia de tolerancia y omisión ha debilitado al Estado mexicano, afectando gravemente la seguridad de las familias y la soberanía nacional, al tiempo que genera un entorno propicio para que organizaciones criminales transnacionales operen sin consecuencias.

Finalmente, Alex Domínguez hizo un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades mexicanas para romper cualquier vínculo con regímenes y estructuras criminales, así como para restablecer el Estado de derecho, combatir frontalmente al crimen organizado con estrategias e inteligencia y evitar que México siga el camino de descomposición institucional que, hoy padece Venezuela.

