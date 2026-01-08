Por www.HBMNoticias.com

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez, denunció que la presunta complicidad del gobierno de Venezuela con grupos del crimen organizado, como El Tren de Aragua, ha sido un factor determinante para someter a la población venezolana mediante el terror y la violencia sistemática.

El legislador priista sostuvo que esta relación entre el poder político y organizaciones criminales no solo ha pulverizado el tejido social en Venezuela, sino que además ha tenido consecuencias fuera de sus fronteras, al permitir la exportación de estos grupos delincuenciales a otros países, entre ellos México.

Álex Domínguez advirtió que existen casos documentados de extorsiones y actividades criminales en territorio mexicano atribuidas a estructuras vinculadas al Tren de Aragua, y otros grupos delictivos las cuales operan bajo un clima de permisividad propiciado por el gobierno de la 4T de Morena.

“El problema no es solo Venezuela; es la normalización de la complicidad entre gobiernos y el crimen organizado. En México, Morena ha cedido territorios completos del país a estos grupos delincuenciales, reproduciendo un modelo de control basado en el miedo y la impunidad”, señaló.

El diputado federal subrayó que esta estrategia de tolerancia y omisión ha debilitado al Estado mexicano, afectando gravemente la seguridad de las familias y la soberanía nacional, al tiempo que genera un entorno propicio para que organizaciones criminales transnacionales operen sin consecuencias.

Finalmente, Alex Domínguez hizo un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades mexicanas para romper cualquier vínculo con regímenes y estructuras criminales, así como para restablecer el Estado de derecho, combatir frontalmente al crimen organizado con estrategias e inteligencia y evitar que México siga el camino de descomposición institucional que, hoy padece Venezuela.