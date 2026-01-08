Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Moisés Gael T. G. y dos adolescentes, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de robo de vehículo en grado de tentativa y lesiones.

La intervención policial se dio cuando agentes municipales que realizaban labores de prevención en el cruce de las calles Arroyo del Mimbre y Maravillas, en la colonia Felipe Ángeles, fueron interceptados por el conductor de un vehículo de la marca Chevrolet Spark en color negro.

Este hombre señaló a tres sujetos que se retiraban de lugar corriendo, como los responsables de haberlo herido con una navaja cuando les brindaba el servicio de transporte, esto con la intención de amendrentarlo para que entregara su vehículo.

Los oficiales alcanzaron a los sujetos señalados a quienes se les aseguró una navaja con manchas hemáticas, por lo que al ser reconocidos plenamente por la víctima procedieron con su detención.