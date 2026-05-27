Entre protestas y extintores, Congreso suspende sesión en Juárez

El Congreso del Estado llevó a cabo este martes 26 de mayo una sesión solemne en el auditorio del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, el cual, fue interrumpido debido a manifestantes que se encontraban afuera del lugar.

Antes de que el evento diera inicio se presentó un grupo de manifestantes de la comunidad LGBTQ+ para exigir la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, estos contaban con megáfonos y dos piñatas con la cara de dos diputados.

Minutos más tarde, se presentó otro grupo de manifestantes religiosos como la contraparte de la comunidad LGBTQ+ para pedir que no se aprobara la propuesta del matrimonio igualitario. El conflicto llego al punto en el que la seguridad del congreso tuvo que dispersar a los civiles con extintores.

“Los diputados debemos estar en la curul, los ciudadanos pueden manifestarse y estan en su derecho pero no podemos incitar a la violencia”, expresó el diputado Alfredo Chávez. “Hacemos un llamado a Morena a que no incite a la vioneica y menos con los compañeros de trabajo”.

Por su lado, la diputada Jael Arguelles, quien estuvo presente junto con los manifestantes, aclaró que todas estas personas solo “exigen un derecho que les corresponde por nacimiento porque amor es amor”. También, señaló que quienes estaban de forma “inamovible en la entrada no solo eran los guardias del congreso que vemos todos los días, sino que habían personas externas que estaban tocando y que incluso engacharon a compañeros que intentamos destrabar”

Finalmente, la sesión quedó anulada debido a la ausencia de todos los diputados del Partido Acción Nacional, esta será pospuesta para llevarla a cabo el jueves 28 de mayo en el recinto oficial ubicado en la Ciudad de Chihuahua.