Esta tarde se registró una fuerte movilización policiacas en calles del fraccionamiento praderas de Henequén, donde supuestamente agentes ministeriales, pertenecientes a la unidad anti secuestro, que acudían al lugar para brindar atención a una llamada de auxilio sobre presuntas personas secuestradas, fueron agredidos con arma de fuego por desconocidos.

Al llegar los oficiales, fueron recibidos a balazos por desconocidos, con la intención de distraerlos y dar tiempo a los secuestrados para huir del lugar.

El hecho se registró en las calles Praderas de Villa Ahumada y Gonzalo Bocanegra, donde, de acuerdo al reporte, varias personas se encontraban incomunicadas al interior de una vivienda.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas y trascendió que fueron rescatadas dos personas que se encontraban secuestradas, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Por el momento no se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con este hecho, mientras que la zona fue acordonada y resguardada por las autoridades para llevar a cabo las investigaciones y poder determinar lo sucedido.