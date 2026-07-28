La Secretaría de Salud Estatal llama a reforzar las medidas para prevenir golpes de calor, especialmente en niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La coordinadora de Epidemiología del Distrito de Salud II Juárez, Carolina Preciado, señaló que en el caso de los menores de edad es primordial no dejarlos al interior de los vehículos, aunque las ventanas estén abiertas o el automóvil se encuentre a la sombra.

Recomendó mantener cerradas las puertas y la cajuela, incluso cuando el automóvil esté estacionado en casa y tener las llaves fuera de su alcance.

Indicó que tanto niñas y niños como adultos mayores, deben mantenerse hidratados, evitar que realicen actividades físicas al aire libre entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, permanecer en espacios frescos y ventilados, y vestir ropa ligera y de colores claros.

La funcionaria agregó que es importante estar atentos a síntomas como dolor de cabeza, mareos, sudoración excesiva, piel caliente, debilidad, vómito o somnolencia y, en caso de presentarlos, solicitar de inmediato atención médica.

Preciado enfatizó que atender estas recomendaciones es fundamental para salvaguardar la salud de los grupos más vulnerables de la población y prevenir padecimientos relacionados con las altas temperaturas.