La Dirección de Limpia llevó a cabo una jornada de destilichadero en el fraccionamiento Eco 2000, en coordinación con la Dirección de Ecología.

El titular de Limpia, Gibran Solís, informó que las cuadrillas de la Dirección de Limpia se encargaron del retiro de tiliches, basura y llantas acumuladas en la vía pública, materiales que favorecen la proliferación de plagas y representan un riesgo para la salud de la comunidad.

De manera simultánea, personal de Ecología llevó a cabo labores de fumigación en las áreas señaladas por los propios vecinos como los puntos con mayor incidencia, fortaleciendo así las acciones preventivas en el sector.

El funcionario comentó que estas acciones surgieron a partir de una solicitud de los habitantes del sector, quienes reportaron la presencia de garrapatas en distintos puntos de la colonia.

“Recibimos la petición de los vecinos, quienes ya habían detectado la presencia de garrapatas, por lo que nos coordinamos con la Dirección de Ecología para atender de manera conjunta esta situación”, explicó.

El servidor indicó que los trabajos continuarán durante el resto de la semana para concluir el retiro de residuos y mantener el entorno en mejores condiciones, además de reiterar el llamado a la ciudadanía para evitar el acumulamiento de desechos en espacios públicos y colaborar en el cuidado de su comunidad.