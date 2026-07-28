Como parte de su estrategia de mejora continua en los servicios digitales, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) implementó una serie de actualizaciones en el Integrador de Plataformas ConectaUACJ, orientadas a optimizar la experiencia de navegación de la comunidad universitaria y fortalecer la identidad visual de la institución.

De acuerdo con el Dr. Víctor Morales Rocha, director general de Tecnologías de la Información de la UACJ, las mejoras responden a la necesidad de ofrecer una plataforma más eficiente, intuitiva y preparada para el crecimiento de los servicios digitales.

Entre las principales modificaciones destaca la simplificación de los íconos de las aplicaciones, una medida que permitió reducir su tamaño y, con ello, disminuir los tiempos de carga de la página, mejorando el desempeño general del sistema.

Asimismo, las aplicaciones fueron reorganizadas para mostrar, en primera instancia, aquellas que registran un mayor uso por parte de la comunidad universitaria. El resto de las herramientas permanece disponible mediante el nuevo botón “Más Enlaces”, una función que facilita la localización de los servicios más consultados y mantiene una interfaz más limpia y ordenada.

Derivado de la renovación visual, también se incorporaron los colores institucionales de la UACJ al diseño de la plataforma, logrando una imagen más uniforme y una experiencia de navegación consistente con la identidad gráfica de la Universidad.

Las mejoras también alcanzaron a los portales Tu Información en Línea y Docentes en Línea.

“Los portales Tu Información en Línea y Docentes en Línea fueron rediseñados tanto en su infraestructura tecnológica como en su experiencia de usuario, con el objetivo de ofrecer una navegación más ágil, sencilla e intuitiva para alumnos y docentes”, informó el Dr. Morales Rocha.

Con esta actualización, la estructura del menú facilita la localización de funciones y opciones disponibles, incrementando la usabilidad de ambos portales.

Además, la nueva arquitectura tecnológica permitirá incorporar futuras funcionalidades y servicios de forma ordenada y escalable, evitando la saturación de la interfaz y garantizando que la experiencia de uso permanezca clara y sencilla conforme evolucionen las necesidades de la comunidad universitaria.