La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta ante el paso de la segunda tormenta invernal de la temporada por territorio chihuahuense, cuyos efectos se podrían sentir a partir de este fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dicho fenómeno generará ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve y lluvia engelante en la zona montañosa de la entidad.

Este sábado se esperan heladas en la Sierra Tarahumara, además de rachas de hasta 55 kilómetros por hora (km/h) en Guachochi y de 45 km/h en las regiones oeste y suroeste. Habrá temperaturas mínimas de hasta -9°C en Temósachic y de -7 °C en Madera, Bocoyna y Guachochi.

Para el domingo 11 y lunes 12 habrá lluvias aisladas a dispersas en el sur, suroeste y sureste, y durante la noche probable caída de nieve o aguanieve en Temósachic, Ocampo, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc y Chihuahua.

Ante dichas condiciones, la CEPC llamó a la población a extremar precauciones para prevenir accidentes y afectaciones a la salud.

Sugirió además utilizar ropa y calzado adecuado, vestir con ropa gruesa y mantener especial cuidado con adultos mayores, niñas, niños y mujeres embarazadas.

Para evitar contagios por enfermedades respiratorias, cubrirse boca y nariz con bufanda para no respirar aire frío y evitar el uso de anafres dentro de las viviendas, ya que pueden acumular residuos y gases nocivos.

Ante el posible congelamiento del pavimento y la presencia de ráfagas de viento en la carretera, es necesario conducir con extrema precaución.

En caso de alguna contingencia llamar al 9-1-1 o acudir al Centro de Salud más cercano.