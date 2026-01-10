El registro obligatorio de líneas celulares en México ya está en marcha y ha generado dudas entre millones de usuarios: ¿mi número ya quedó registrado?, ¿cómo puedo confirmarlo?, ¿qué pasa si no hago el trámite?.

Este nuevo padrón busca que cada línea de telefonía móvil esté vinculada a una persona identificable, con el objetivo de reducir delitos como fraudes y extorsiones, prácticas que suelen apoyarse en el anonimato de números no identificados.

De acuerdo con información oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y de las empresas de telefonía móvil, el registro consiste en vincular el número telefónico con datos oficiales, como CURP e identificación oficial, y será obligatorio para todos los usuarios, sin importar si cuentan con plan de renta o prepago.

A continuación, te explicamos quiénes deben registrarse, cómo saber si tu línea ya está dada de alta y qué consecuencias habrá si no realizas el proceso antes de la fecha límite.

El padrón telefónico es una base de datos nacional impulsada por la CRT, cuyo objetivo es que cada línea activa en el país esté asociada a una persona física o moral.

La autoridad señala que esta medida busca eliminar el uso anónimo de líneas móviles, el cual ha sido utilizado para cometer fraudes, extorsiones, amenazas y otros delitos.

Para ello, los usuarios deben vincular su número con alguno de los siguientes documentos:

CURP

INE (para personas mexicanas)

Pasaporte (en el caso de extranjeros)

RFC, cuando se trate de empresas

El registro no es opcional y aplica para todas las líneas activas que puedan realizar llamadas, enviar mensajes SMS o utilizar servicios de internet móvil en el país.

Deben registrarse:

Usuarios de telefonía móvil, ya sea plan de renta o prepago

Empresas con líneas telefónicas

Personas extranjeras con un número activo en México

En términos prácticos, cualquier persona o entidad que tenga un número celular en México deberá completar la vinculación.

Las autoridades establecieron como fecha límite el 30 de junio de 2026.A partir del 1 de julio de 2026, las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas.

En caso de suspensión, el número solo podrá realizar llamadas a servicios de emergencia y atención ciudadana, como:

911

074

079

088

089

El resto de los servicios, como llamadas normales, mensajes y datos móviles, quedarán deshabilitados.

Sí. Una persona puede vincular hasta 10 líneas telefónicas con su CURP e identificación oficial.

Este esquema contempla casos comunes, como:

Líneas de menores de edad

Números de adultos mayores

Equipos adicionales de uso familiar

Sí. Aunque al contratar un plan de renta las compañías ya solicitan documentos como INE, CURP o RFC, el registro para el padrón telefónico es un trámite independiente.

Esto significa que todos los usuarios, incluso quienes ya entregaron documentación al contratar su plan, deben realizar nuevamente la vinculación antes de la fecha límite.

El trámite puede hacerse:

En línea, a través de los portales oficiales de cada compañía

De forma presencial, en centros de atención a clientes

Existen dos formas principales para confirmar si tu línea ya fue dada de alta.

Folio de registro

Cuando realizas la vinculación correctamente, el sistema genera un folio de alta, el cual confirma:

Fecha

Hora

Registro exitoso de la línea

Este folio es la principal constancia de que tu número quedó vinculado con tus datos oficiales.

Si el trámite en línea falla, el sistema permite hasta tres intentos. Si después de esos intentos no se concreta el registro, deberás acudir a un centro de atención a clientes.

Portal de Consulta del padrón

La CRT anunció la habilitación de un Portal de Consulta, que permitirá verificar qué líneas están asociadas a una CURP o RFC.

Estará disponible a partir del 7 de febrero de 2026

Inicialmente, solo para usuarios de Telcel

Se espera que otras compañías lo habiliten posteriormente

En este portal podrás confirmar qué números están vinculados a tus datos.

