David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, dijo que de acuerdo a previsiones el próximo año podrían repuntar los casos de dengue.

Dijo que por las acciones sanitarias implementadas en este año se redujo en 30% los casos.

“Afortunadamente, la frecuencia de dengue es mucho menor que la que teníamos en años anteriores. El porcentaje de descenso en dengue es de más del 30% comparado con el año pasado y sigue bajando. En el dengue tiene ciclos donde baja y sube y el año que viene es probablemente que suba más el dengue”, dijo.

“Pero para eso estamos preparando de desde ya medidas preventivas, pero con lo que se ha hecho hasta el momento, con los mosquitos liberados de Wolbachia que permiten que no se transmita el dengue y con los desplazamiento de ovitrampas que nos permiten detectar los sitios donde está ocurriendo el dengue con mapas de calor, hemos logrado una reducción de más del 30% en los casos de dengue”, afirmó.

El secretario de Salud dijo que que se toman las medidas para evitar la propagación del mosquito que transmite el dengue, además de que se han instalado 250 mil ovitrampas.

“Estamos tratando de tomar todas las medidas necesarias y por eso en esas zonas, desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, tenemos desplazadas ovitrampas que nos permite detectar cuándo tenemos realmente una infestación de mosquitos. Las ovitrampas ha sido fundamental. Tenemos más de 250 mil ovitrampas precisamente en los centros donde tenemos mayor frecuencia de dengue y también en los sitios donde se encuentran los ríos, las zonas de mayor riesgo para contraer el dengue”, comentó.

“Y la liberación de mosquitos infectados con Wolbachia que inactivan el virus del dengue está ocurriendo fundamentalmente en Yucatán, en Campeche, en Baja California, Sur, en Veracruz y en Jalisco”, añadió.

ELHeraldodeMéxico