La Secretaría de Cultura reitera la invitación a artistas chihuahuenses para integrar la agenda local del Festival Internacional de Chihuahua (FICH), así como del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU), convocatoria que cerrará este 31 de agosto.

Podrán participar personas físicas o morales legalmente constituidas y agrupaciones que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el sitio Web https://www.culturachihuahua.com/registro, donde están disponibles la convocatoria y el registro de manera electrónica.

Las propuestas pasarán por dos fases de revisión: la primera corresponde a la verificación de los requisitos documentales; solo aquellas que cumplan con su totalidad accederán a la segunda, en la que serán puestas a disposición de la Comisión de Dictaminación para su evaluación.

Una vez analizadas, el Comité de Selección emitirá un fallo con la lista de las propuestas elegidas, notificación que se realizará a la persona responsable o representante mediante las redes oficiales de las instancias convocantes y correo electrónico.