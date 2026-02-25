Francia designa a Christophe Leribault como nuevo director del Museo del Louvre

El historiador del arte Christophe Leribault fue nombrado nuevo director del Museo del Louvre, de acuerdo con el anuncio realizado por el Gobierno francés tras la renuncia de su antecesora. La designación se dio en una etapa marcada por diversos retos internos para la institución cultural más visitada del mundo.

Leribault, de 62 años, cuenta con una amplia trayectoria en instituciones culturales de Francia. Antes de esta designación, dirigía el Palacio de Versalles y previamente estuvo al frente del Musée d’Orsay, además de haber ocupado cargos en el área de artes gráficas del propio Louvre.

El nombramiento fue aprobado en el Consejo de Ministros y comunicado por el Gobierno francés, que adelantó que uno de los principales objetivos de su administración será reforzar la seguridad, modernizar los procesos internos y recuperar la confianza del público y del personal, afectada en los últimos meses por diversos incidentes.

La salida de la anterior directora, Laurence des Cars, ocurrió en medio de cuestionamientos a la gestión, especialmente tras el robo de joyas de la Corona francesa registrado en octubre, hecho que exhibió fallas en los protocolos de seguridad. A este evento se sumaron huelgas laborales, problemas de infraestructura y un caso de fraude relacionado con la venta de boletos.

Con la llegada de Leribault, las autoridades culturales buscan encaminar al museo hacia una etapa de estabilidad y fortalecimiento institucional, manteniendo su relevancia internacional mientras se atienden las presiones operativas y sociales que han marcado su último año.