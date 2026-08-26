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Amplían Hospital Regional de Delicias y entregan 30 patrullas híbridas en Chihuahua

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El Gobierno de Chihuahua amplía el Hospital Regional de Delicias con la renovación del área de imagenología, quirófanos y mastografía, además de la incorporación de nuevos tomógrafos.

Durante una gira por la región centro-sur del estado, la gobernadora Maru Campos recorrió las instalaciones acompañada por los secretarios de Salud, Gilberto Baeza, y de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez. También supervisó las áreas de laboratorio, traumatología y consulta externa.

De acuerdo con el gobierno estatal, las mejoras beneficiarán a pacientes de Delicias, Meoqui, Rosales, Jiménez y Camargo, al ampliar la capacidad de atención y diagnóstico del hospital.

“¡Vamos puro para adelante Delicias, contentos, agradecidos y trabajando siempre juntos, sacando prosperidad a la precariedad del desierto!”, dijo la mandataria.

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Como parte de la jornada de trabajo, la mandataria puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Faisán, en Delicias, con una inversión superior a 3.46 millones de pesos (mdp).

La obra beneficiará a unos 6 mil 500 habitantes e incluye trabajos de fresado, colocación de carpeta asfáltica, renivelación y señalética.

La gobernadora también entregó 30 patrullas híbridas y equipamiento para reforzar la seguridad en el municipio. De las unidades, 16 serán destinadas a la Dirección de Vialidad, 13 a la Policía Municipal y una a Protección Civil.

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