El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de los imputados José Guadalupe G. M. y José Juan C. M., por delitos de violencia familiar cometidos en el municipio de Jiménez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los días 31 de enero y 01 de febrero del presente año, los imputados agredieron físicamente a sus parejas sentimentales, en diferentes hechos por los que fueron detenidos en flagrancia por policías municipales.

Tras analizar los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, resolvieron la situación jurídica de los imputados, la cual llevarán bajo medida cautelar consistente en la restricción de acercarse a las víctimas y realizar las reparaciones del daño.

El trabajo de los investigadores ministeriales permitió recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.