Formar a las nuevas generaciones de comunicadores y voces influyentes en los medios ha sido una de las mayores satisfacciones de su carrera, aseguró Joel Casas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), campus Ciudad Juárez.

El docente destacó que ha tenido el privilegio de capacitar a estudiantes que hoy se desempeñan como locutores de radio, comunicadores políticos e influencers, muchos de los cuales ya tienen presencia en estaciones de radio, campañas comerciales y plataformas digitales.

Como responsable del taller de Radio, Joel Casa explicó que su labor no se limita al aula, ya que además coordina las promociones y la programación de la radio universitaria de la UACH, contenidos que los propios estudiantes consumen y en los que participan activamente como parte de su formación profesional.

Subrayó que su prioridad como docente es fomentar la creatividad y la imaginación de los alumnos, impulsándolos a desarrollar un estilo propio que les permita destacar tanto en el ámbito personal como en los distintos medios de comunicación.

Asimismo, resaltó que la cabina de radio de la UACH también se pone a disposición de invitados especiales, entre ellos académicos, políticos y especialistas en diversas áreas, quienes utilizan este espacio para difundir conocimientos, analizar temas de interés público y fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad.

Finalmente, el profesor señaló que estas prácticas permiten a los estudiantes adquirir experiencia real en medios, al tiempo que la universidad cumple con su función social de difundir información y formar comunicadores con sentido crítico y responsabilidad social.