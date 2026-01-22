La semana pasada, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) Luis Alfonso Rivera Campos recibió en su despacho dentro del edificio de Rectoría, a directivos de Index Chihuahua, así como a representantes del Clúster Automotriz de Chihuahua y Chihuahua’s Aerospace Cluster.

En la página de facebook de Index Chihuahua, https://www.facebook.com/share/p/1bKVxQ4Uxs/, se publicaron fotos e información de dicho encuentro.

Textualmente se difundió.

Representantes del Clúster Automotriz de Chihuahua, Chihuahua’s Aerospace Cluster y del Comité de Vinculación, acompañadas de Myrna De Las Casas, directora general de Index Chihuahua, sostuvieron una reunión con el Dr. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Durante el encuentro se compartió información sobre ambos organismos y se dialogó sobre posibles líneas de colaboración que fortalezcan la vinculación academia–industria, impulsando el talento, la innovación y el desarrollo de Chihuahua.

En la referida red social se hicieron públicas diversas fotografías, en donde se observa a los invitados del rector «tirar bola» a la canasta, en la mini cancha de básquet que el titular del Alma Mater instaló en su despacho privado dentro del edificio histórico, al inició de su gestión.