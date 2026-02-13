Este jueves en las instalaciones del Tecnológico de Ciudad Juárez, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) y el Tecnológico de Ciudad Juárez, con el objetivo de establecer mecanismos conjuntos en materia de servicio social, prácticas profesionales y capacitación.

El evento contó con la presencia de autoridades académicas y directivas de ambas instituciones, así como personal administrativo y docente, quienes atestiguaron este importante acuerdo que fortalecerá la formación integral de las y los estudiantes.

El acto protocolario estuvo encabezado por: Mario Macario Ruiz Grijalva, Director del Tecnológico de Ciudad Juárez, Jeovany Rafael Rodríguez Mejía, Subdirector Académico, Ulises García Soto, Delegado de la SEP en Chihuahua, Dennise Salcido Celada, Subdirectora de Planeación y Vinculación, Oscar René Nieto Burciaga, Enlace Zona Norte CONALEP Chihuahua y Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua

El orden del día inició con una breve semblanza sobre el convenio a firmar, destacando la importancia de consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo académico y profesional del estudiantado.

Posteriormente, el Director del Tecnológico de Ciudad Juárez, Mario Macario Ruiz Grijalva, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que este convenio representa una oportunidad para estrechar la colaboración interinstitucional y generar espacios de crecimiento para las y los jóvenes. “La vinculación entre instituciones educativas es fundamental para fortalecer la calidad académica y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Este convenio permitirá construir puentes sólidos entre la educación media superior y la educación superior”, expresó.

Acto seguido, se realizó la firma oficial del convenio de colaboración, formalizando el compromiso de ambas instituciones para trabajar de manera coordinada en programas de servicio social, prácticas profesionales y acciones de capacitación.

En su mensaje, el Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, resaltó el impacto positivo que este acuerdo tendrá en la comunidad estudiantil. “En CONALEP Chihuahua estamos convencidos de que la educación se fortalece mediante alianzas estratégicas. Este convenio con el Tecnológico de Ciudad Juárez abre nuevas oportunidades para que nuestras y nuestros estudiantes continúen su preparación académica y consoliden su formación profesional con mayores herramientas y experiencia”, señaló.

Asimismo, destacó que la colaboración permitirá compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas en beneficio de docentes, personal administrativo y estudiantes de ambas instituciones.

El evento concluyó con la fotografía oficial y el cierre formal del acto, reafirmando el compromiso de trabajar conjuntamente por el desarrollo educativo en el estado de Chihuahua, posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones del Tecnológico de ciudad Juárez.