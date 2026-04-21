El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) entregó 91 equipos de cómputo de alta capacidad y 40 licencias del software especializado SolidWorks en el Plantel Parral y la Extensión de Santa Bárbara, con el propósito de fortalecer los talleres y laboratorios académicos.

Esta primera etapa de equipamiento forma parte de la estrategia institucional para que todos los centros educativos cuenten con tecnología innovadora, actualizada y acorde a las necesidades de formación profesional de las y los estudiantes.

Los equipos ofrecen mayor potencia de procesamiento, mejor rendimiento gráfico y tarjetas de video especializadas, lo que permitirá trabajar con programas de alta demanda técnica como AutoCAD, SolidWorks, paquetería de diseño y edición de video de la familia Adobe, entre otros programas indispensables.

Durante la entrega, el director general del Conalep, Omar Bazán Flores, realizó un recorrido por las instalaciones y destacó que esta inversión representa un paso importante para elevar la calidad educativa.

“Estamos realizando una importante inversión para fortalecer la formación académica de nuestras y nuestros estudiantes, dotando a los planteles de herramientas tecnológicas modernas que les permitan desarrollar sus competencias con equipo de vanguardia y prepararse de manera más competitiva para responder a las exigencias del sector productivo y del mercado laboral actual”, expresó.

En el Plantel Parral se entregaron un total de 71 equipos de cómputo nuevos, distribuidos en 20 computadoras DELL OptiPlex 3080, 19 equipos LANIX Titán 4060 y 32 computadoras HP de alto rendimiento, además de 40 licencias del software SolidWorks para fortalecer la capacitación técnica especializada.

Mientras que en la Extensión Santa Bárbara se entregaron 20 computadoras HP ProDesk 4 Mini G1i Desktop AI PC, destinadas a mejorar el laboratorio de cómputo y brindar mejores herramientas de aprendizaje a las y los estudiantes.