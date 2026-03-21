Chihuahua, Chih. – En un ejercicio de unidad, fortaleza institucional y compromiso con la transparencia sindical, la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), llevó a cabo su XIV Pleno Seccional Extraordinario, consolidando avances significativos en favor de las y los trabajadores de la educación y sus familias.

Ante la presencia de 675 Secretarias, Secretarios Delegacionales y Representantes de Centro de Trabajo, el dirigente de la Sección 8 del SNTE, Prof. Eduardo Antonio Zendejas Amparán, presentó el informe de actividades de la Secretaría General, mientras que el informe financiero fue expuesto por el Secretario de Finanzas, Prof. Erick Chaparro Rodríguez, como parte de un ejercicio responsable de rendición de cuentas ante la representación sindical.

Ambos informes fueron aprobados por unanimidad, reflejando el respaldo político, la confianza y la cohesión de la estructura sindical hacia el trabajo, la conducción y los resultados alcanzados por la dirigencia seccional.

Durante su mensaje, el Prof. Eduardo Antonio Zendejas Amparán destacó que los logros obtenidos son resultado de la unidad y fortaleza de la organización sindical y una gestión firme y permanente, orientada a defender los derechos salariales, laborales, prestacionales, profesionales y de seguridad social del magisterio, así como a generar mejores condiciones para el gremio magisterial.

El informe de resultados y rendición de cuentas fue presentado a través de siete ejes estratégicos, que marcan el rumbo y la acción sindical:

• Certeza Laboral

• Certeza Salarial y Prestacional

• Formación y Profesionalización

• Vinculación Social

• Seguridad Social

• Fortalecimiento del Patrimonio Sindical

• Administración y Finanzas

Mediante estos ejes se detallaron los alcances y conquistas logradas durante el periodo 2024–2026, evidenciando una agenda sindical sólida, cercana a las necesidades de las y los agremiados al sindicato y sustentada en resultados concretos.

De manera enfática, el Eduardo Zendejas expresó su reconocimiento y agradecimiento al Mtro. Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del SNTE, por su respaldo permanente y liderazgo nacional, fundamentales para fortalecer las gestiones y consolidar beneficios que hoy impactan directamente en el bienestar del gremio.

El XIV Pleno Seccional Extraordinario reafirmó que la Sección 8 del SNTE avanza con unidad, liderazgo y visión estratégica, consolidando un sindicato fuerte, cercano a su base y comprometido con la defensa permanente de las conquistas laborales y el futuro del magisterio chihuahuense.