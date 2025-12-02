El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. externa su profunda preocupación por las circunstancias que enfrentan el periodista oaxaqueño Edgar Leyva y las personas involucradas en los procesos judiciales derivados de los hechos de violencia ocurridos en su contra en 2021.

El jueves 27 de noviembre del presente año, el periodista fue citado por el juez Moisés Chicati a una audiencia presencial en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, zona de influencia del grupo criminal que el 3 de febrero de 2021 atentó contra su vida en el municipio de Ocotlán de Morelos, ataque en el que murieron su hermana y su tía, lo que pone en riesgo la vida del comunicador.

Esta determinación, aunada a la posibilidad de participación virtual del imputado, plantea un escenario de riesgo que exige atención inmediata por parte de las autoridades competentes. El Foro reconoce que el periodista Edgar Leyva ha dado seguimiento por más de dos décadas a investigaciones sobre despojo de tierras, presuntos actos de corrupción y otros hechos de interés público en la región Ocotlán–Ejutla–Miahuatlán.

La agresión en su contra y la situación procesal descrita evidencian la necesidad de garantizar condiciones que permitan el adecuado ejercicio de su labor y el acceso a la justicia sin poner en riesgo su integridad. Por ello, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. solicita respetuosamente: A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, implementar las acciones necesarias para asegurar el avance de las investigaciones pendientes, particularmente la detención del presunto autor intelectual del atentado ocurrido en 2021.

Al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, revisar la sede de las audiencias relacionadas con las causas penales vinculadas al caso, a fin de que se desarrollen en condiciones que garanticen la seguridad y la no revictimización de periodistas, víctimas y testigos. Al Gobierno del Estado de Oaxaca, establecer medidas de coordinación y protección que fortalezcan la seguridad de las personas que ejercen el periodismo en contextos de riesgo en la entidad.

A las autoridades federales competentes, brindar acompañamiento institucional y, en su caso, activar los mecanismos previstos para la protección de periodistas. El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. reafirma que: La protección a periodistas es un deber irrenunciable del Estado.

La libertad de expresión y el derecho a la información requieren condiciones de seguridad y legalidad. La procuración e impartición de justicia deben garantizar procesos sin riesgo para quienes participan en ellos.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar institucionalmente en la promoción de entornos seguros para el ejercicio periodístico y en la defensa de los derechos fundamentales vinculados a esta labor. Atentamente Rafael Cano Franco Presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, A. C.