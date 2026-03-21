La diputada Xóchitl Contreras, con el apoyo del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, la presidenta del PAN estatal Daniela Álvarez y el presidente del Comité Municipal del PAN Ulises Pacheco, presentó formalmente una demanda civil por daño moral y una denuncia penal por violencia política de género, derivado de una serie de declaraciones públicas falsas emitidas por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y el titular de la Dirección de Ecología, César René Díaz.

Estos hechos surgen después de que diversos funcionarios municipales difundieran, a través de medios de comunicación y redes sociales, señalamientos directos en contra de la legisladora, en los que se le fincan culpas infundadas, como la contaminación en la ciudad, la baja recaudación del programa de engomado ecológico y supuestas acciones para promover el incumplimiento de la ley.

De acuerdo con lo documentado, dichas acusaciones fueron realizadas de manera reiterada en entrevistas y declaraciones públicas —incluyendo materiales audiovisuales difundidos en medios locales— en donde se afirmó, sin sustento, que la diputada actuó de forma irresponsable y que sus propuestas legislativas buscaban afectar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.

Ante ello, la diputada aclaró que estas afirmaciones son totalmente falsas, ya que su labor se ha desarrollado en todo momento en el marco legal y que las propuestas que ha impulsado desde el Congreso del Estado, tienen como objetivo mejorar las condiciones para las familias juarenses, atendiendo preocupaciones legítimas de la ciudadanía.

“Se ha construido una narrativa basada en mentiras, con la intención de desacreditar mi trabajo y desviar la atención de los problemas reales que enfrenta Ciudad Juárez”, señaló.

Asimismo, destacó que resulta preocupante que desde el ámbito gubernamental se intente responsabilizar a una legisladora de temas que corresponden a la administración municipal, como la calidad del aire o la implementación de programas recaudatorios.

En este sentido, la diputada subrayó que culpar a terceros no resuelve los problemas de fondo, y que los juarenses merecen respuestas claras y soluciones efectivas.

La legisladora también advirtió que este tipo de señalamientos no solo afectan su imagen personal, sino que constituyen un caso de violencia política en razón de género, al buscar desacreditar su participación pública mediante ataques personales, descalificaciones y difusión de información falsa.

Xóchitl Contreras reiteró que su compromiso es con más de 1 millón 600 mil juarenses, a quienes representa desde el Congreso del Estado, y aseguró que continuará trabajando en propuestas que beneficien a la ciudadanía, especialmente en temas que impactan directamente en la economía familiar.

Finalmente, indicó que la vía legal emprendida no responde a un interés político, sino a la necesidad de defender la verdad, la dignidad y el derecho de la ciudadanía a estar informada con honestidad.

“La gente merece respeto, merece información veraz y merece que quienes gobiernan se enfoquen en resolver los problemas, no en generar conflictos ni desinformación”, concluyó.