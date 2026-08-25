La gobernadora Maru Campos continuó con el recorrido de la Ruta Chihuahua en municipio de la región centro-sur de la entidad, donde inició la construcción de diversas obras y acercó los servicios gratuitos del Gobierno del Estado a quienes más lo necesitan.

En Julimes dio el banderazo de inicio a la construcción de la Plaza Cívica, posteriormente en Meoqui, encabezó la ceremonia de arranque de la pavimentación de la calle Ferrocarril.

La mandataria enfatizó que la Plaza será un espacio de encuentro para las familias de la localidad, obra en la cual se hará una inversión superior a los 3 millones de pesos.

“Más que ser una obra pública, es un lugar para ustedes, para que formen comunidad, para que las y los niños puedan estar juntos, para que todos como julimenses seamos la comunidad de vencedores del desierto. Les pido que esta plaza les recuerde siempre la paz, la unidad y la esperanza”, expresó en su mensaje.

En el evento se instaló un comedor comunitario que proporcionó alimento a niñas, niños y adultos mayores, además de módulos de afiliación a MediChihuahua, donde la Gobernadora atendió personalmente a parte de las y los asistentes.

Asimismo, se distribuyeron kits preventivos contra el Gusano Barrenador de Ganado y se entregaron árboles y plántulas para incentivar la reforestación.

Posteriormente la titular del Ejecutivo visitó Meoqui para iniciar los trabajos de pavimentación de la calle Ferrocarril, una vía necesaria para mejorar la movilidad de la comunidad.

Junto a la alcaldesa Miriam Soto, anunció además la construcción y rehabilitación de espacios públicos como el parque público Misionero San Pablo, un nuevo comedor comunitario y el equipamiento de 27 cuartos-dormitorios, para personas que requieran utilizarlos.

En respuesta a las solicitudes de las y los meoquenses, ambas funcionarias anunciaron también la construcción del nuevo centro de cuidado animal del municipio.

Una vez culminado el evento de inicio, Maru Campos encabezó la Feria de Salud y Servicios, en la que se entregaron apoyos alimenticios, hubo afiliaciones a MediChihuahua, y se brindó asesoría y asistencia con trámites diversos por parte de distintas dependencias estatales.

En estas actividades participó personal de la Junta Central de Agua y Saneamiento, así como de las secretarías de Salud, de Desarrollo Humano y Bien Común, y de Desarrollo Rural.

“Queremos tener un Chihuahua sano, un Chihuahua que garantice a sus ciudadanos acceso a la alimentación y a la salud. Estamos entregándole a Meoqui estas obras que pueden parecer programas, pero más allá de eso traen unidad y esperanza”, comentó a la ciudadanía.

La mandataria exhortó a mantener la solidaridad y resiliencia ante los ataques y embustes externos, que buscan debilitar el espíritu de las y los chihuahuenses que, desde generaciones pasadas, han labrado y luchado por la tierra.

En este recorrido de la Ruta Chihuahua la Gobernadora estuvo acompañada de los secretarios Mauro Parada y Jesús Carrillo, de Desarrollo Rural y Desarrollo Humano y Bien Común, respectivamente, así como del titular de la JCAS, Mario Mata.

También acudió el coordinador de Desarrollo Municipal, Jorge Puentes; los legisladores Arturo Zubía e Ismael Pérez Pavía, así como la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, el alcalde de Julimes, José Porcayo y de Delicias Jesús Valenciano.