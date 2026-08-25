Ricardo Verduzco Bernal, quien ocupó cargos públicos en Guasave y colaboró en el deporte a nivel estatal en Sinaloa durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya , fue detenido en Estados Unidos por autoridades federales , acusado de participar en una operación de tráfico de fentanilo. La detención ocurrió en un hotel del condado de Salt Lake, Utah, como resultado de una investigación del FBI sobre una organización dedicada a la distribución de grandes cantidades de drogas sintéticas.

De acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito de Utah, sus agentes realizaron una compra controlada antes de intervenir contra el exfuncionario.

El caso ocurre mientras a Rubén Rocha Moya se le suman polémicas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, incluyendo su regreso y posterior salida por segunda vez del Gobierno de Sinaloa, además del hallazgo sin vida de uno de sus asesores.

Durante el operativo, los investigadores encontraron a Verduzco Bernal, de 54 años, solo en una habitación. En el lugar fueron asegurados alrededor de 11,160 gramos de fentanilo, cantidad que, según el cálculo de los agentes, equivalía a aproximadamente 111,000 pastillas.

La Fiscalía estadounidense presentó cargos contra el sinaloense al día siguiente de su captura por posesión de fentanilo con intención de distribuirlo. El caso será llevado ante una corte federal de Salt Lake City, donde está prevista una audiencia el 26 de agosto en el Tribunal Federal Orrin G. Hatch.

Antes de su detención, Verduzco Bernal había ocupado distintos puestos dentro de la administración pública municipal. En 2022 se desempeñó como gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) y posteriormente asumió la dirección del Instituto Municipal del Deporte de Guasave, responsabilidad que mantuvo hasta septiembre de 2024.

Después de dejar ese cargo municipal, Verduzco fue considerado para incorporarse como coordinador de alto rendimiento en la zona centro del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte de Sinaloa. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que confirme que ese nombramiento se hubiera concretado. Verduzco solo se mantuvo como colaborador de la administración de Rocha desde el nivel municipal.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, calificó como una “vergüenza internacional” la detención en Estados Unidos de Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del Deporte de Guasave, quien fue asegurado con más de 111 mil pastillas de fentanilo.

Moreno sostuvo que el caso es, a su juicio, una muestra de la corrupción y el presunto vínculo con el crimen organizado que ha señalado en el gobierno de Rubén Rocha Moya. Los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exasesor de Rubén Rocha Moya y exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, fueron identificados mediante pruebas de genética forense, poco más de un mes después de que fueran localizados en una fosa clandestina en San José del Cabo.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur confirmó este fin de semana que los restos óseos encontrados el pasado 13 de julio corresponden al exfuncionario.

El hallazgo ocurrió en una brecha de terracería que conduce hacia la colonia La Ballena, luego de que autoridades recibieran información sobre la posible ubicación de un entierro clandestino.

La desaparición y posterior localización de los restos ocurrió semanas después de que Beltrán Olmeda dejara la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Los Cabos. El 25 de mayo de 2026, el entonces funcionario anunció públicamente su renuncia y explicó que obedecía a motivos personales.

También negó que su salida estuviera relacionada con diferencias con el alcalde Christian Agúndez Gómez. Su separación del cargo ocurrió después de que apareciera su nombre en mantas con amenazas colocadas en distintos puntos del municipio y de que circularan señalamientos que lo relacionaban presuntamente con integrantes de grupos criminales. Beltrán rechazó públicamente cualquier vínculo con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

De acuerdo con su currículum, antes de llegar a Baja California Sur, construyó su carrera política en Sinaloa y Sonora.

Entre su propia descripción destaca que entre 2021 y 2022, fungió como ”asesor político” de Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Rocha Moya llegó al Gobierno de Sinaloa en 2021, después de ganar un proceso electoral en el que sus adversarios acusaron el uso de la violencia para dejarlos fuera de competencia.

En febrero de 2022, Beltrán Olmeda llegó a trabajar a Los Cabos para trabajar en la administración de Óscar Leggs Castro.

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2023, asumió la Oficialía Mayor, desde donde tuvo responsabilidades relacionadas con recursos humanos, recursos materiales y procesos administrativos del gobierno municipal.

La identificación de los restos de Beltrán Olmeda y la captura de Verduzco Bernal ocurren mientras una crisis política ocurre en Morena por el regreso y posterior solicitud de nueva licencia de Rubén Rocha Moya a su cargo. Rocha Moya perdió el respaldo del Gobierno federal, gobernadores, senadores y diputados morenistas después de anunciar su regreso al Gobierno de Sinaloa, por lo que volvió a dejar su puesto.

Estados Unidos coloca a Rocha Moya dentro de una presunta estructura de protección política y gubernamental relacionada con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la acusación, cuando Rocha Moya buscaba la gubernatura en 2021 habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ”El Chapo”.

Los fiscales estadounidenses sostienen que en esos encuentros se habría planteado un acuerdo: Los Chapitos apoyarían su candidatura y, a cambio, Rocha Moya permitiría la colocación de funcionarios favorables al grupo y le garantizaría condiciones para operar sin interferencia de las autoridades.

La acusación sostiene además que el respaldo del grupo criminal no habría sido únicamente financiero o político. Según los fiscales, integrantes de ‘Los Chapitos’ habrían intervenido durante el proceso electoral mediante amenazas, intimidaciones y robo de boletas y urnas de candidatos opositores.

El documento también afirma que policías estatales habrían recibido instrucciones de no intervenir ante algunos de esos hechos. La tesis de los fiscales estadounidenses va más allá de la elección. Según la acusación, después de que Rocha Moya ganó la gubernatura habría existido otro encuentro con integrantes de ‘Los Chapitos’ en el que se habría acordado que el grupo tendría control sobre la policía estatal de Sinaloa.

El documento señala asimismo que, durante su administración, ‘Los Chapitos’ habrían conseguido influencia sobre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía estatal, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y corporaciones municipales de Culiacán.

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