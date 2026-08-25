Reciben en la UACJ a 137 nuevos atletas

Con la meta de consolidar el desempeño académico y deportivo de sus representantes, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección del Deporte, dio la bienvenida oficial a 137 estudiantes-atletas que se integran a la institución para el ciclo escolar agosto-diciembre 2026.

El encuentro, celebrado al mediodía de este 24 de agosto en la sala de juntas del Gimnasio Universitario, marcó el inicio del camino universitario para una delegación conformada por 102 atletas locales y 35 deportistas procedentes de diversos estados de la República Mexicana.

Durante la recepción, el titular de la Dirección del Deporte, el doctor René Ramos Tamez, enfatizó que la exigencia de la competencia de alto rendimiento debe ir de la mano con el bienestar emocional.

En colaboración con la Dirección General de Bienestar Universitario (DGBU), la UACJ ha dispuesto un esquema de atención psicológica integral destinado a monitorear fortalezas y áreas de oportunidad en los estudiantes.

El equipo multidisciplinario de la Universidad, entre ellos el doctor Víctor Aníbal Hernández Hernández, jefe del Centro de Bienestar Universitario (CBU) en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), realizará evaluaciones continuas para garantizar que las y los atletas mantengan la concentración en sus disciplinas deportivas sin descuidar su desarrollo personal y académico.

El incremento en la llegada de atletas foráneos durante los últimos dos años refleja el posicionamiento que los equipos representativos y el cuerpo técnico de la UACJ han alcanzado en el ámbito deportivo nacional.

Con el respaldo de la administración encabezada por el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, la Dirección del Deporte busca afianzar el sentido de pertenencia entre los nuevos integrantes, impulsándolos a «sentir los colores» de la Universidad y consolidar el trabajo que ha llevado a más jóvenes de todo el país a buscar una oportunidad en las filas de la máxima casa de estudios de la frontera.

“Juguemos con pasión, hagamos lo mejor en el campo. Entreguemos nuestro corazón en la cancha. Personalmente voy a estar ahí pendiente de que las cosas sucedan, con juego limpio, donde prevalezca el respeto y la honorabilidad entre los universitarios”, exhortó el rector en una reflexión compartida por el equipo de trabajo de la Dirección del Deporte.