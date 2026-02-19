Debido a los fuertes vientos que se registran actualmente en la ciudad, se atendió el derrumbe de un techo proveniente del segundo piso de un domicilio en la colonia Puerto La Paz, el cual fue atendido por elementos de Protección Civil.

La autoridad indicó que, debido al hecho, no se reportaron personas lesionadas y todo quedo en daños materiales.

Por ello, se recomienda evitar permanecer cerca de estructuras inestables, bardas o techos dañados; asegurar o retirar objetos ligeros en azoteas, patios y balcones; limitar actividades al aire libre y evitar trabajos en alturas mientras persistan las ráfagas de viento.