El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, anunció la rehabilitación del área conocida como “Pentágono” o Área Cero del Centro de Reinserción Social No. 3, en Ciudad Juárez, la cual fue adecuada para albergar a personas privadas de la libertad de máxima peligrosidad, bajo estándares modernos de seguridad y control.

El anuncio se realizó durante la rueda de prensa de este jueves 19 de marzo, donde el titular de la SSPE detalló que el módulo fue completamente renovado, incorporando estancias con reja cerrada y sin visibilidad al exterior, puertas de seguridad electrónicas con control mediante esclusas, sistema de monitoreo permanente 24/7, climatización, así como la reconstrucción de celdas y áreas sanitarias.

La nueva infraestructura está dividida en dos niveles: el nivel Alfa, que cuenta con 13 estancias y 114 espacios, además de un área de aislamiento para seis personas; y el nivel Beta, con 12 estancias y 108 espacios, lo que permite una distribución más eficiente de la población penitenciaria.

Gracias a estas adecuaciones, la capacidad del área se incrementó de 110 a 222 espacios, es decir, más del doble, lo que contribuye a reducir riesgos y fortalecer el control al interior del centro penitenciario.

La obra tuvo una duración aproximada de tres meses, iniciando en diciembre de 2025, con una inversión total de 2 millones 95 mil 974 pesos.

Estas acciones forman parte del compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para fortalecer el sistema penitenciario, mediante espacios más seguros y dignos que permitan mantener la gobernabilidad, estrategia impulsada por Gilberto Loya Chávez, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.