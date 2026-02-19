miércoles, febrero 18, 2026
Instala la JMAS Línea Morada en la calle Montebello

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez inició la instalación de tubería sanitaria y red de agua tratada en la calle Montebello, como parte de una estrategia para optimizar el uso de este recurso.

El proyecto contempla la colocación de 2 mil 300 metros de línea de agua tratada, con lo que se beneficiarán aproximadamente 20 mil metros cuadrados de áreas verdes y camellones de la zona, así lo informó el ingeniero Omar Villegas, jefe de Supervisión de la JMAS.

“Algunas de estas áreas verdes y camellones se riegan con agua potable o con pipas de agua tratada, estamos buscando cuidar el agua, para que este recurso sea utilizado para consumo humano”, señaló.

La inversión por parte de la JMAS asciende a aproximadamente 15.5 millones de pesos y se estima un periodo de trabajo de alrededor de seis meses, los fraccionamientos beneficiados serán Placitas 1 y 2, Jardines del Bosque, Pueblos del Sol, Misiones del Sur y Hacienda de Aragón.

De manera paralela, el organismo realizará la reposición de aproximadamente 400 metros de línea de alcantarillado en la calle Montebello, una vez concluidas las intervenciones, se llevará a cabo la reposición total de la carpeta asfáltica en la misma vialidad.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, refrenda su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura hidráulica, para el cuidado y aprovechamiento del agua en beneficio de los juarenses.

