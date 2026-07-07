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Arrestan a dos sujetos que generaban pánico en un establecimiento de la colonia Altavista; traían un arma larga

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Estación de Policía del Distrito Centro, arrestaron a Javier Arath N. E. y Sergio Manuel N. E., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, luego de asegurarles un fusil de asalto y municiones en la vía pública.

Los hechos se registraron mientras agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Santos Degollado e Ignacio Mejía, en la colonia Altavista, donde observaron a una multitud de personas salir corriendo de un establecimiento, aparentemente tras suscitarse una riña.

Al entrevistar a una de las personas presentes, ésta manifestó que dos sujetos habían provocado pánico entre los asistentes al ser vistos portando un arma larga, por lo que de inmediato los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en el sector.

Minutos después, los policías localizaron a dos hombres que coincidían con las características proporcionadas por la parte denunciante. Durante la intervención, uno de ellos extrajo de entre su ropa un arma larga, motivo por el cual los oficiales, mediante comandos verbales, le ordenaron detenerse, arrojar el arma al suelo y entregarse, logrando controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

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Tras aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, a Javier Arath N. E. de 21 años, se le aseguró un fusil de asalto calibre 5.56 abastecido con un cartucho útil en la recámara, razón por la cual fue detenido.

Así mismo, durante una inspección preventiva a su hermano de nombre Sergio Manuel N. E. de 26 años, los agentes localizaron entre sus pertenencias un cargador compatible con el arma asegurada, abastecido con 15 cartuchos útiles, motivo por el cual también fue puesto bajo arresto.

Previa lectura de derechos, los presuntos responsables, el arma de fuego y las municiones, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

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