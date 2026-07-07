El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la comunidad a la inauguración de la exposición de arte multimedia “Lo que permanece”, una muestra que conmemora el 40 aniversario del Grupo Compañeros y que busca visibilizar, a través del arte, las historias de quienes viven el fenómeno de la migración.

La inauguración se llevará a cabo el próximo 10 de julio a las 6:00 de la tarde en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, donde el público podrá conocer una propuesta artística que reúne diversas disciplinas para reflexionar sobre la experiencia migrante y los desafíos que enfrentan miles de personas en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

La exposición, realizada por la artista Mónica Lozano, presenta la perspectiva de cuatro mujeres que, desde distintas miradas, abordan el ciclo completo de la migración.

Entre las piezas destaca una trenza monumental elaborada con objetos que los migrantes dejan durante su recorrido, como una representación simbólica de las historias, recuerdos y vínculos que permanecen a pesar del desplazamiento.

Como parte del proyecto, la trenza será tejida colectivamente por voluntarios los días 8 y 15 de julio, en un horario de 1:00 a 3:00 de la tarde, en las instalaciones de la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, invitando a la ciudadanía a participar en esta experiencia artística colaborativa.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que esta exposición tiene como propósito acercar al público al trabajo de artistas que reflejan la realidad cotidiana de la región, además de reconocer la labor que realizan organizaciones de la sociedad civil en favor de la salud y el bienestar de las y los juarenses.

La muestra también celebra cuatro décadas de trabajo del Grupo Compañeros, asociación civil fundada en junio de 1986, dedicada a fortalecer la salud y el bienestar de las comunidades mediante programas de prevención, acompañamiento y educación, especialmente dirigidos a poblaciones que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud.

La organización surgió en respuesta al incremento de casos de VIH/SIDA y al estigma y la discriminación que enfrentaban las personas afectadas, consolidándose con el paso de los años como un referente en la atención y defensa de los derechos humanos.

La exposición permanecerá abierta al público del 10 al 30 de julio, en los horarios habituales de la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan: lunes y martes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde; de miércoles a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; y sábados y domingos de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.