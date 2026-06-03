PAN pide aclaración pública sobre presunto retiro de visa a presidenta estatal de Morena

Ciudad Juárez.- La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Daniela Álvarez, aseguró que la dirigente estatal de Morena habría sido objeto del retiro de su visa estadounidense durante el pasado fin de semana, por lo que exigió una aclaración pública sobre el hecho.

Durante una rueda de prensa, Álvarez criticó las declaraciones recientes de la dirigencia morenista y sostuvo que Chihuahua “pertenece a los chihuahuenses” y no a ningún partido político. La líder panista afirmó que existe un rechazo creciente hacia Morena debido a lo que calificó como una actitud de apropiación política del estado.

“Chihuahua no es de Morena, Chihuahua no es del PAN, Chihuahua es de la gente trabajadora de este estado”, expresó la dirigente blanquiazul al referirse a la situación política local.

En el mismo encuentro con medios, Daniela Álvarez aseguró que la presidenta estatal de Morena fue detenida por autoridades estadounidenses cuando intentaba cruzar hacia ese país y que posteriormente le habría sido retirada la visa. Sin embargo, no presentó documentación o evidencia pública que respaldara dicha afirmación.

La dirigente del PAN lanzó un reto directo a la líder morenista para que aclare públicamente lo ocurrido y muestre que cuenta con visa vigente. Incluso ironizó al sugerir que realizara una transmisión desde la ciudad de El Paso, Texas, para demostrarlo.