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Vinculan a proceso a sujeto que asesinó a su propia madre en la capital

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Abdel Sebastián Z. A., por el delito de feminicidio agravado, cometido a su madre.

Por medio de datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público de la FEM, se acreditó la probable responsabilidad del imputado en la privación de la vida de la víctima con un objeto contuso, en hechos registrados el 28 de junio, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Pacífico de la ciudad de Chihuahua.

El imputado de 22 años de edad, fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público de Feminicidios.

Con base en lo expuesto por la representación social, el Juez conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

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