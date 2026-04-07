Una antigua leyenda de la lucha libre fue detenida por autoridades potosinas tras ser acusada por su pareja sentimental de ejercer violencia en contra de ella al interior de un domicilio en San Luis Potosí.

La Guardia Civil estatal confirmó que Alberto “N”, alias “El Patrón”, fue denunciado por su pareja sentimental de intentar agredirla mientras ambos se encontraban al interior de un domicilio ubicado en un fraccionamiento de la localidad.

Tras la denuncia, confirmada por algunas imágenes tomadas por el sistema C5 de la capital potosina, elementos de la corporación policial se trasladaron al domicilio, donde el presunto agresor fue detenido sin oponer resistencia.

Luego de ser detenido, Alberto “N” fue presentado ante el juez cívico de la localidad para determinar su responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar y determinar si es acreedor a una pena.

Esta no sería la primera vez que el ex campeón de la WWE se ve envuelto en una denuncia por violencia de género, pues hace algunos años fue acusado por esta misma causa por su entonces novia, la también luchadora Paige.

Hace seis años, Alberto “N” fue encarcelado por autoridades texanas luego de ser denunciado, pero unos meses después fue liberado al comprobarse que no era responsable de los hechos por los que fue denunciado.

ElHeraldodeMéxico