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Entrega Gobierno del Estado alrededor de 30 mil desayunos diarios en Ciudad Juárez

by EditorJRZ
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Como parte de las acciones de NutriChihuahua, el Gobierno del Estado mantiene la entrega de alrededor de 30 mil desayunos diarios en Ciudad Juárez, mediante el programa de Desayunos Escolares operado por el DIF Estatal en 192 planteles educativos.

Cecilia Andrade, representante del DIF Estatal en la zona norte, informó que este programa beneficia a miles de estudiantes, ya que garantiza el acceso a alimentos durante su jornada escolar y contribuye a su adecuado desarrollo.

La funcionaria señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la alimentación de la niñez.

De acuerdo con Carla Juárez, madre de familia beneficiaria, este apoyo representa un alivio en la economía del hogar y brinda tranquilidad al saber que sus hijas e hijos reciben este beneficio en la escuela.

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Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar programas que contribuyan al desarrollo de las niñas y niños en Ciudad Juárez.

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