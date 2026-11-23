La Fiscalía General del Estado, detuvo con una orden de aprehensión a un masculino de nombre Jaider B. A., por el delito de homicidio calificado.

La persona detenida, era buscada por su probable responsabilidad en hechos ocurridos el 04 de julio de 2021, en el poblado seccional, Mesa de San Rafael, municipio de Guadalupe y Calvo, en donde de acuerdo con las investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, disparó con un arma de fuego a la víctima.

El imputado fue localizado en la ciudad de Parral, en donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con personal del Ejército Mexicano, le cumplimentaron el mandamiento judicial.

Quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió y será llevado a la audiencia inicial en donde esta representación social le formulará imputación.