El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal recibió un donativo de equipo tecnológico, material didáctico y artículos deportivos por parte de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con el propósito de fortalecer las actividades educativas y formativas que se brindan en los Centros de Atención Social y Educativa para las Familias (CASEF) de Ciudad Juárez.



La entrega se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal Enrique “Kiki” Romero, donde el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, expresó su agradecimiento a la organización religiosa por el apoyo brindado a niñas, niños y adolescentes que participan en estos centros comunitarios.



Durante su mensaje, el alcalde destacó que este tipo de aportaciones permiten que los usuarios de los CASEF cuenten con mejores herramientas para prepararse y desarrollar sus habilidades.



Señaló que, aunque el Gobierno debe ser laico, es importante reconocer el trabajo que realizan las comunidades de fe en la construcción de una mejor sociedad, ya que constantemente impulsan acciones orientadas a hacer el bien y apoyar a quienes más lo necesitan.



El edil comentó que en una ciudad con alrededor de 1.6 millones de habitantes, la colaboración entre Gobierno, organizaciones civiles y comunidades religiosas representa un respaldo importante para atender las necesidades de la población.



También resaltó que el trabajo del Gobierno Municipal está enfocado en las personas y en brindar oportunidades a las nuevas generaciones, por lo que invitó a niñas, niños y jóvenes a continuar preparándose y a mantenerse alejados de los vicios, pues son los futuros líderes de Ciudad Juárez.



En ese sentido, mencionó que el evento se realizó en el Gimnasio Municipal Enrique “Kiki” Romero, un espacio que durante muchos años funcionó como albergue para personas migrantes, pero recientemente fue recuperado y remodelado con recursos de los propios juarenses.



Explicó que tras las gestiones realizadas por la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, para habilitar el albergue Felipe Ángeles, el refugio para migrantes fue trasladado a ese lugar, lo que permitió rescatar el gimnasio y devolverlo a su vocación deportiva y comunitaria.



Indicó que en la ciudad hacen falta más espacios para el deporte y la convivencia, por lo que se decidió rehabilitar este inmueble, ubicado en una zona que durante años enfrentó problemáticas de inseguridad, con el objetivo de ofrecer canchas y áreas que ahora también podrán ser utilizadas por los usuarios de los CASEF.



Rubí Enríquez, presidenta del DIF Municipal, señaló que este donativo representa una muestra de que cuando el servicio y la voluntad se unen es posible generar grandes resultados en beneficio de la comunidad.



Agradeció al Presidente Municipal por impulsar la creación de alianzas que permitan ampliar el apoyo a más juarenses, así como a la Iglesia donadora por la generosidad demostrada, ya que el valor total del donativo supera los 1.4 millones de pesos.



Entre el equipo entregado se encuentran computadoras, micrófonos, material lúdico y didáctico, balones, baterías musicales, guitarras eléctricas y diversos juegos educativos, herramientas que permitirán fortalecer el aprendizaje, el acceso a la tecnología y el desarrollo artístico de niñas, niños y adolescentes.



Indicó que cada uno de estos recursos representa una oportunidad para las y los estudiantes de los CASEF.



Durante el evento, la presidenta del DIF Municipal entregó un reconocimiento a los representantes de la organización donadora por su compromiso con la comunidad juarense.



En representación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el misionero Alfredo Ramírez comentó que esta institución ha colaborado durante varios años con Ciudad Juárez.



Señaló que para ellos es importante contribuir al bienestar de la ciudad a través de acciones solidarias y donativos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las familias.



Destacó que la entrega de computadoras busca facilitar el acceso al conocimiento y a la tecnología para que niñas, niños y adolescentes no enfrenten limitaciones para informarse, aprender y desarrollar nuevas habilidades.



Asimismo, expresó su reconocimiento al trabajo que realiza el DIF Municipal a favor de la niñez juarense a través de los CASEF, espacios donde se brinda acompañamiento educativo y atención psicológica que contribuyen al fortalecimiento de las familias y a la generación de mejores oportunidades.



Durante el evento se contó con la participación de la Banda Sinfónica del CASEF Suroriente, así como de usuarios de los centros ubicados en las colonias Olivia Espinosa, Zapata y Siglo XXI.



También estuvieron Ulises Chávez, gerente de bienestar de la iglesia en la región Chihuahua; Lucía Chavira, directora general del DIF Municipal; Olga Rodríguez, coordinadora de CASEF y Nidia Quezada, representante de organizaciones civiles vinculadas a proyectos de desarrollo humano.