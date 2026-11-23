En la conferencia de prensa matutina del 23 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada directamente sobre el futuro de Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ante la pregunta de un reportero sobre versiones que circulaban en torno a una posible salida del funcionario,

Sheinbaum fue clara al afirmar que García Harfuch se mantiene en el cargo y que no hay cambios previstos en el gabinete de seguridad.

La respuesta de la mandataria se dio en un contexto de atención mediática tras recientes operativos de seguridad y la detención de figuras relevantes del crimen organizado. La conferencia, que abordó temas de seguridad nacional y estrategias implementadas en estados como Sinaloa, sirvió también para disipar rumores sobre movimientos en el equipo encargado de la seguridad pública federal.

Durante la sesión de preguntas, un reportero planteó de manera directa la inquietud sobre la permanencia de Omar García Harfuch en la SSPC, mencionando versiones que circulaban en medios y redes sociales. Claudia Sheinbaum respondió:

«No sé de dónde salió ese rumor. No, Omar está en la Secretaría de Seguridad y si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí en la Secretaría de Seguridad». Además, enfatizó que no se prevén cambios en el gabinete: «No, no, no, no hay ningún cambio en el gabinete».

Con estas declaraciones, la presidenta cerró cualquier especulación sobre una posible salida de García Harfuch, reafirmando la continuidad de su equipo de seguridad en un momento en que la estrategia federal ha sido objeto de análisis público tras recientes operativos y detenciones.

La conferencia también abordó los resultados de la estrategia nacional de seguridad, destacando la coordinación entre dependencias federales y estatales. Sheinbaum subrayó que la política de seguridad se basa en la investigación y la inteligencia, evitando confrontaciones directas que puedan elevar la violencia. Según lo expuesto, la disminución de homicidios dolosos en el país es uno de los indicadores que, de acuerdo con la presidenta, reflejan avances en la materia.

En respuesta a preguntas sobre la percepción ciudadana, Sheinbaum mencionó que, tras los recientes operativos, encuestas y muestras en redes sociales han señalado un aumento en la confianza hacia la estrategia de seguridad y hacia las Fuerzas Armadas. El respaldo social, dijo, es resultado de una política que prioriza la protección de la población y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

El caso de Sinaloa fue uno de los temas centrales de la conferencia. Sheinbaum explicó que, tras la detención de líderes criminales y la ruptura de grupos delictivos, se han implementado acciones para fortalecer las instituciones de seguridad en el estado.

Esto incluye la presencia de representantes de la Defensa Nacional en cargos clave de seguridad estatal y municipal, así como la colaboración con la Fiscalía General de la República para la obtención de órdenes de aprehensión.

La presidenta reiteró que el objetivo principal es garantizar la paz y la seguridad para la población, mediante una estrategia que combina la acción policial y militar con programas sociales y educativos. Entre los programas mencionados se encuentran la construcción de preparatorias y la implementación de iniciativas como Jóvenes Unen al Barrio y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Al cierre de la conferencia, la presidenta fue enfática al reiterar que no habrá modificaciones en el gabinete de seguridad federal. La permanencia de Omar García Harfuch al frente de la SSPC fue confirmada como una decisión firme, sujeta únicamente a la voluntad del propio funcionario.

Con ello, Claudia Sheinbaum busca dar certidumbre sobre la continuidad de la estrategia de seguridad y la estabilidad en el equipo responsable de su implementación.

La información sobre la permanencia de García Harfuch en la SSPC fue dada a conocer por la presidenta de México durante la conferencia de prensa del 23 de noviembre, en respuesta a los cuestionamientos de la prensa sobre posibles cambios en el gabinete de seguridad.

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