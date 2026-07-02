El Consejo de Administración de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) aprobó por unanimidad la terna de candidatos a presidir la Dirección Ejecutiva de esta dependencia.

En sesión extraordinaria, Rogelio Ramos, presidente del Consejo de Administración, informó que se recibieron tres cartas de intención de los siguientes aspirantes:

-Lic. Amparo Beltrán Beltrán.

-Mtro. Alberto Paredes Arroyo.

-Lic. Oscar Lozoya Granados.

El presidente del Consejo de Administración, Rogelio Ramos, presentó el currículum de los aspirantes y dio lectura a las cartas de intención de cada uno de ellos.

Por su parte, el maestro Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), explicó que este cargo más allá de ser una institución en beneficio de la ciudadanía, requiere un responsable que entienda la administración y gestión del recurso hídrico para que todas las familias tengan acceso a ella.

Además, destacó la labor que fungen los integrantes del Consejo de Administración integrados por ciudadanos al designar al nuevo Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración de la JMAS votó por unanimidad la aprobación de la terna de los aspirantes.

El próximo 7 de julio, en sesión de Consejo de Administración de la JCAS se evaluarán los perfiles de los aspirantes y se eligira al nuevo Director Ejecutivo de la JMAS.