El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán aceptará inspecciones “exhaustivas” de sus armas nucleares. Esta declaración surge tras el acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada entre Washington y Teherán, el cual contempla el cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, además de abrir un plazo de 60 días para negociar un pacto final más amplio. Todo este proceso informativo se encuentra en desarrollo.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense aseguró que existe plena conciencia de que el gobierno iraní se someterá a dichas revisiones con el fin de garantizar la honestidad nuclear a largo plazo. El pronunciamiento ocurrió horas después de que la delegación de Irán abandonara Suiza con destino a Teherán, luego de una jornada de negociaciones celebrada el domingo en el complejo de Bürgenstock, bajo la mediación de Pakistán y Qatar.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, señaló desde Suiza que el regreso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a territorio iraní constituye uno de los avances concretos obtenidos, e indicó que las primeras conversaciones operativas podrían iniciar a la brevedad. Vance también confirmó la reapertura de la vía marítima del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético global, lo que incidió en una baja en los precios internacionales del petróleo y del gas.

Los gobiernos de Pakistán y Qatar emitieron un comunicado conjunto donde informaron la creación de un Comité de Alto Nivel para supervisar políticamente la mediación, así como un comité técnico para impulsar la hoja de ruta de los próximos 60 días. El plan busca establecer mecanismos para preservar el alto el fuego ante eventuales ataques de diversos actores en la región.

Sin embargo, la versión de las autoridades iraníes difiere en puntos sustanciales. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismaeil Baqaei, declaró a la agencia oficial IRNA que las relaciones de Teherán con el OIEA continuarán bajo el marco normativo de su Asamblea Consultiva Islámica y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Fuentes oficiales de ese país precisaron que las conversaciones en Suiza no incluyeron el programa nuclear y que no se asumieron nuevos compromisos en la materia.

Desde los ataques ejecutados por Israel y Estados Unidos en junio de 2025 y febrero posterior contra las instalaciones atómicas iraníes, Teherán restringió el acceso de los inspectores del OIEA que buscaban verificar el estado de la infraestructura y el paradero de uranio altamente enriquecido. Las discrepancias entre los involucrados mantienen el estatus de la negociación bajo reserva.

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