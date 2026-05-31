El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo la entrega de reconocimientos de regularización a vecinos de Loma Blanca, con el objetivo de dar certeza jurídica sobre sus viviendas.



El alcalde resaltó que los beneficiarios recibieron la liberación de un pago aproximado de 13 mil pesos por trámite, gracias al apoyo del Gobierno Federal.



“Entre todos ustedes iban a pagar 3 millones de pesos, 13 mil pesos cada quien para que se lograra hacer este trámite, entonces es importante destacar el apoyo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.”, detalló.



“Lo más relevante es que ustedes tengan su escritura y a partir de ella, la certeza jurídica de su patrimonio, eso vale oro”, resaltó.



“Ya estamos muy cerca de poder entregar las escrituras pero vamos en el camino correcto y francamente pues muy contentos por eso”, explicó.



Destacó que durante su administración se ha brindado certeza patrimonial a más de 4 mil 200 familias.



Por su parte, el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Víctor Guzmán Dagnino, explicó que el documento entregado es un paso previo a la escrituración se busca brindar certeza a los beneficiarios y evitar posibles fraudes.



“Hoy les vamos a entregar el reconocimiento y estamos ahorita haciendo el compromiso para los próximos días entregarles las escrituras”, dijo el funcionario.



Asimismo el mandatario del contrato a título gratuito y con poder limitado del predio ejido San Isidro Río Grande, colonia Loma Blanca, Gabino Solís, dio las gracias al Presidente Municipal por su intervención ya que con su apoyo se logró la primera etapa para lograr la escrituración de sus terrenos.



También agradeció al director de Insus por hacer un gran esfuerzo y acompañarlos este día, también mostró todo su apoyo al titular de Asentamientos Humanos, Julio de la Cruz, por siempre estar pendiente de ellos.



“Gracias a los que han creído en nosotros y hoy están aquí, y los incrédulos pues seguirán esperando sus documentos, pero de igual manera aquí están”, señaló.



“Ojalá y llegue a la siguiente etapa, porque creo que con ustedes vamos a tener un gobierno progresista y transformador, muchas gracias”, resaltó.



“Este es un día muy especial para todos los que vivimos aquí en Loma Blanca porque gracias al señor Gabino Solís y al Gobierno Municipal pues vamos a obtener el beneficio de tener nuestras escrituras”, expresó la representación de los beneficiarios, Laura Luz Garcés.



Destacó que hoy después de muchos años y gracias a un gobierno de transformación y a un alcalde que no deja a nadie atrás y apoya a las infancias, juventudes y adultos mayores, hoy ya tiene un patrimonio y un legado que heredará a sus hijos.



“Soy una persona adulta mayor que durante ocho décadas ha luchado trabajando y buscando el bien común, hoy puede decir con mucho orgullo que lo estoy logrando y podré dejar un patrimonio para mis hijos y mis nietos, una vivienda que fuimos construyendo poco a poco ladrillo por ladrillo”, dijo.



“Gracias por qué hoy ya somos una colonia reconocida como parte de la ciudad y estará en nuestras manos impulsar, promover y exigir que programas lleguen a nuestra comunidad y también poder participar en proyectos del Presupuesto Participativo”, indicó.



Autoridades municipales y federales hicieron la entrega simbólica de escrituras a habitantes del sector.



Acudieron al evento el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel; director de Asentamientos Humanos, Julio de la Cruz; la Sindica Municipal, Ana Carmen Estrada; representante regional de Insus, Mónica Palacio García así como los regidores Alejandro Acosta y Jorge Marcial Bueno.