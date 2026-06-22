La Dirección de Salud Municipal, a través del Departamento de Medicina Preventiva, llevó a cabo la Feria de Salud del Hombre en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio.

Durante la jornada se dio atención integral a 54 hombres, quienes recibieron diversos servicios preventivos orientados al cuidado de su salud y la detección temprana de padecimientos.

Entre las acciones realizadas destacan la toma de presión arterial, pruebas de glucosa, colesterol, triglicéridos, detección de sífilis y hepatitis C, así como asesoría nutricional, con 54 atenciones en cada uno de estos servicios.

Además, se efectuaron 108 pruebas de detección de VIH tipos 1 y 2, 52 pruebas de antígeno prostático específico (PSA) y 25 consultas médicas, alcanzando un total de 563 acciones de salud.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que este tipo de actividades fortalecen la cultura de la prevención entre la población masculina.

“Es fundamental acercar los servicios preventivos a los centros de trabajo para que más hombres puedan acceder a revisiones médicas oportunas. La detección temprana permite identificar factores de riesgo y atender de manera inmediata diversos padecimientos, mejorando así la calidad de vida de la población”, expresó.

La Dirección de Salud Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando estrategias que acerquen servicios médicos preventivos a distintos sectores de la comunidad, fomentando el autocuidado y la atención oportuna de la salud.