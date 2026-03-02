Como parte de la colaboración interinstitucional en el municipio de Guadalupe y Calvo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el aseguramiento de un arma de fuego tipo fusil, tres cargadores, 100 cartuchos útiles de diversos calibres y dos chalecos tácticos.

Los hechos se registraron durante la tarde de este 1 de marzo, en las cercanías de la localidad de Ojo Frío, donde elementos de la Guardia Nacional, la Ejército Mexicano y la Policía del Estado localizaron un presunto campamento en la serranía.

En el sitio también fueron encontrados víveres y espacios acondicionados para dormir, presuntamente utilizados por integrantes de grupos delictivos que operan en la región.

Este resultado derivó de los recorridos de prevención y disuasión del delito implementados por la célula B.O.I. (Base de Operaciones Interinstitucionales), en los cuales se utilizó una de las aeronaves no tripuladas de la SSPE, herramienta que permitió generar la inteligencia y el alcance necesarios para ubicar el campamento.

Las autoridades estatales informaron que los elementos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, reiteró que la presencia operativa en la región sur continuará de manera permanente, fortaleciendo la coordinación entre corporaciones para garantizar la seguridad de la población, porque con seguridad damos resultados.