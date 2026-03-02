Fila para cruzar por el Puente Libre alcanza seis kilómetros

Ciudad Juárez.– La fila de vehículos para cruzar hacia El Paso, Texas, por el Puente Libre registró este día una extensión aproximada de seis kilómetros, generando tiempos de espera superiores a una hora para los automovilistas.

De acuerdo con un recorrido realizado en la zona, la línea inicia en la calle Arizona y se prolonga a lo largo de la avenida Juan Pablo II hasta llegar al acceso del cruce internacional, formando un congestionamiento continuo.

Conductores señalaron que el avance es lento y por momentos prácticamente detenido, lo que ha provocado retrasos para quienes se dirigen a trabajar, realizar compras o cumplir compromisos en la vecina ciudad estadounidense.

Aunque este tipo de congestión suele presentarse durante fines de semana o días con mayor movilidad, usuarios indicaron que la espera supera el promedio habitual, alcanzando más de 60 minutos antes de llegar a las casetas de revisión.