Será mañana martes 3 de marzo cuando la Junta Municipal de Aguas y Sangramiento de Juárez, dé por concluidas las labores de reposición del Colector Sanitario Viñedos II, significando ello un a inversión sin precedentes en beneficio de la ciudadanía juarense.

Este lunes 2 de marzo, se realizará la conexión de 630 metros lineales del colector, maniobra que permitirá garantizar el correcto funcionamiento del sistema, con estas acciones, el martes 3 de marzo se dará formalmente por concluida la obra.

Dentro del proyecto, se instalaron 630 metros de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 96 pulgadas, colocada desde la calle Paseo Hacienda de la Paloma hasta la avenida del Sauce.

Para la ejecución de esta infraestructura, la JMAS Juárez realizó una inversión aproximada de 61 millones de pesos, beneficiando de manera directa a 441 mil habitantes.

Con la terminación de estos trabajos, entrarán en operación 2,360 metros del colector de drenaje sanitario, fortaleciendo la capacidad del sistema y evitando hundimientos.

La nueva infraestructura eliminará focos de infección, mejorará la conducción de aguas residuales, también el uso de materiales de alta durabilidad reduce el riesgo de fallas y colapsos, protege la vialidad y extiende la vida útil del colector.

Con esta obra, la JMAS Juárez refrenda su compromiso de trabajo por mejorar la calidad de vida de los juarenses con la modernización de la infraestructura hidráulica.