La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguró dos vehículos con reporte de robo, un arma de fuego de alto poder, cargadores, cartuchos y artefactos conocidos como ponchallantas durante un operativo realizado en las inmediaciones del Cerro El Pegüis, en el municipio de Ojinaga.

De acuerdo con la corporación, el aseguramiento ocurrió la tarde del sábado 6 de junio, cuando elementos de la Policía del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, efectuaban recorridos de vigilancia en la región como parte de las estrategias de presencia y prevención del delito.

Durante el despliegue, los agentes localizaron una camioneta Ford F-150 color blanco y un Jeep Rubicon color gris, ambos aparentemente abandonados. Tras verificar los números de serie mediante la Plataforma Centinela, se confirmó que las unidades contaban con reporte de robo vigente en los estados de Texas y California, respectivamente.

En la inspección de los vehículos fueron localizados un fusil tipo AK-47, seis cargadores, más de 450 cartuchos útiles de distintos calibres, tres cartuchos calibre .50 y una bolsa con ponchallantas. Todo el material fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.