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¡El que busca, encuentra! Juarenses hacen filas en maquiladoras

by Eduardo Huízar
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La necesidad de encontrar una oportunidad laboral sigue movilizando a decenas de juarenses. Desde el pasado lunes y durante este martes y miércoles, numerosas personas han sido captadas mientras acuden desde temprana hora a los módulos de contratación y a diversas maquiladoras ubicadas sobre el cruce de Talamas Camandari y Libramiento, en el suroriente de Ciudad Juárez.

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¡Hay chamba! Cientos hacen fila desde temprano para encontrar trabajo

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Videos enviados por lectores de JuarezNoticias.com muestran largas filas de hombres y mujeres que llegan con solicitudes de empleo en mano, con la esperanza de conseguir una vacante. Alfredo Muñoz, buscador de empleo, comentó que se rumora mucho que algunas maquiladoras se están reactivando y por eso salió a ver si conseguía trabajo.

Además de las empresas manufactureras, en la zona también se instalan módulos de reclutamiento donde se ofrecen puestos para guardias de seguridad, comercios y otros giros de servicios, lo que ha convertido este punto en uno de los principales sitios de búsqueda de empleo en ese sector de la ciudad.

Aunque en meses recientes el panorama laboral de Ciudad Juárez ha enfrentado dificultades, las imágenes reflejan que aún existen oportunidades y que cientos de personas continúan esforzándose por reincorporarse al mercado laboral.

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